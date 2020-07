Avvocato senza pantaloni in diretta, il giudice lo rimbrotta: “Questa è un’udienza!” (video) (Di sabato 18 luglio 2020) Mentre stava seduto era impossibile notarlo: allontanatosi per qualche istante dalla scrivania, però, un Avvocato ha mostrato le mutande facendo trasalire il giudice insieme al quale partecipava a un’udienza online. Un effetto collaterale dello smart working? Abbiamo scherzato in tanti, ma anche tanti di noi hanno partecipato a videoconferenze mostrando solamente la parte superiore, perfettamente in ordine, mentre arti e piedi sono rimasti “in libertà” sotto il tavolo. La notizia arriva da La Stampa che riporta che la vicenda è avvenuta in Messico. L’udienza si stava tenendo nel Tamaulipas e l’Avvocato indossava una camicia. Quando si era alzato un momento, però, chi partecipava alla videoconferenza ha notato che in realtà il legale ... Leggi su bufale

