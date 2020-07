Avete mai visto la figlia di Fiona May? Ha 18 anni, anche lei atleta [FOTO] (Di sabato 18 luglio 2020) Fiona May è un’atleta di fama mondiale ed è lunghista, triplista ma anche attrice. Il pubblico italiano è affezionato alla campionessa e la ricordano per le sue partecipazioni a “Ballando con le stelle” e alle fiction “Butta la luna” e “Così fan tutte”. Oggi a 50 anni Fiona May può sostenere di aver collezionato un successo dopo l’altro. Tante medaglie da non contarle – oro, argento e bronzo, tra mondiali e olimpici – sancite dal record italiano del salto in lungo. Suo anche un doppio record nel salto triplo insieme al primato italiano di salto in lungo. Larissa Iapichino, figlia di Fiona May, ecco chi ... Leggi su velvetgossip

CarloCalenda : La politica non è “arte di governo della polis” ma “arte di persuasione dei polli”. Competenze amministrative non s… - Linkiesta : L’Europa come non l'avete mai sentita. ?????? Ecco la prima puntata di “Oltre l‘Europa”, il podcast de #Linkiesta in… - ricpuglisi : Cara @cgilnazionale, come mai non avete pensato a una bella tassazione del 100% sui patrimoni? Perché essere così… - ilbomba_ : RT @ErmannoKilgore: #PonteGenova grandi #Conte #Toninelli e il #M5S, avete mai visto un’opera in Italia completata a tempo di record? Eccol… - europea_lk : RT @Linkiesta: L’Europa come non l'avete mai sentita. ?????? Ecco la prima puntata di “Oltre l‘Europa”, il podcast de #Linkiesta in collabora… -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Pietro Delle Piane, avete mai visto l’ex? Diversissima da Antonella Elia MeteoWeek I mosaici romani di Palazzo Lambardi

Non lo è nemmeno che parte di questo patrimonio sia ancora da scoprire o valorizzare, ma la stratificazione della città nei secoli non ha mai agevolato le indagini ... nel 1875 e successivamente nel ...

E Beppe Grillo scrisse: "Ma davvero sosteniamo Ferruccio Sansa? Siamo diventati matti?"

“Ma veramente stiamo sostenendo Sansa? Dove stiamo andando? Siamo diventati matti?”. Quello di Beppe Grillo suonava come un altolà drastico, durissimo. È il messaggio che il Garante ha inviato nei gio ...

Non lo è nemmeno che parte di questo patrimonio sia ancora da scoprire o valorizzare, ma la stratificazione della città nei secoli non ha mai agevolato le indagini ... nel 1875 e successivamente nel ...“Ma veramente stiamo sostenendo Sansa? Dove stiamo andando? Siamo diventati matti?”. Quello di Beppe Grillo suonava come un altolà drastico, durissimo. È il messaggio che il Garante ha inviato nei gio ...