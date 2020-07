Avete mai visto il marito di Martina Stella? “È un gran f**o e me lo sono preso!” (Di sabato 18 luglio 2020) Il suo nome è Andrea Manfredonia ed è il marito di Martina Stella. I due formano ormai una coppia solidissima dal 2015, quando si conobbero grazie a degli amici in comune. A distanza di un anno dall’ufficializzazione della relazione, i due hanno deciso che non serviva più aspettare e che era giunto il momento di compiere il grande passo. La coppia è convolata a nozze il 3 settembre del 2016, in una cerimonia i cui dettagli sono stati curati nientemeno che da Enzo Miccio. Chi è Andrea Manfredonia, marito di Martina Stella Andrea Manfredonia, però, non è famoso solo per essere il marito di Martina Stella. Il ragazzo – classe 1988 – ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Pietro Delle Piane, avete mai visto l’ex? Diversissima da Antonella Elia MeteoWeek Puglia, sbloccato il «piano casa»: ora si potrà ricostruire

Peraltro, la normativa regionale del Piano Casa prevede che la ricostruzione, in ogni caso, non possa mai essere un modo per condonare gli ... La sentenza della Corte costituzionale del 24 aprile ...

Caudo, due anni nel Municipio III per studiare da sindaco: "Solo chi ha lavorato sul territorio può ambire al Campidoglio"

Eletto due anni fa per governare il Municipio III dopo la caduta della ex minisindaca grillina Roberta Capoccioni: una miniconsiliatura quella di Giovanni Caudo, ex assessore all’Urbanistica della Giu ...

