Aurora Ramazzotti si mostra così. La foto senza trucco sorprende tutti (Di sabato 18 luglio 2020) Aurora Ramazzotti mette k.o. i luoghi comuni, i filtri e le facce di plastica e senza trucco e senza inganno mostra su Instagram i brufoletti sul viso. I follower applaudono. Aurora fa outing: ha la pelle del viso imperfetta. Su Instagram, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha pubblicato una foto che esce dai canoni del social della bellezza per eccellenza e rompe la bolla della perfezione filtrata. Aurora scrive: "Per postare una foto così ormai ci vuole coraggio. Soprattutto per chi da sempre fa a botte con la sua insicurezza e il suo peso. Essere umani su questa piattaforma sembra quasi strano. Anche io gioco la mia parte ma mantengo sempre una parte di verità ... Leggi su iltempo

thevagabond : Ho visto l'ultimo post di Aurora Ramazzotti in cui si mostra senza trucco e con l'acne. Nei commenti dicono 'donna… - namacissi__ : fate una statua ad Aurora Ramazzotti - giadinagrisu : RT @tempoweb: Come si mostra #AuroraRamazzotti. La foto senza trucco sorprende tutti GUARDA ?? - tempoweb : Come si mostra #AuroraRamazzotti. La foto senza trucco sorprende tutti GUARDA ?? - zazoomblog : Aurora Ramazzotti mostra i brufoli Boom di like: “Hai vinto” - #Aurora #Ramazzotti #mostra #brufoli -

Ultime Notizie dalla rete : Aurora Ramazzotti Aurora Ramazzotti si mostra così. La foto senza trucco sorprende tutti Il Tempo Aurora Ramazzotti si mostra così. La foto senza trucco sorprende tutti

Aurora Ramazzotti mette k.o. i luoghi comuni, i filtri e le facce di plastica e senza trucco e senza inganno mostra su Instagram i brufoletti sul viso. I follower applaudono. Aurora fa outing: ha la ...

Aurora Ramazzotti mostra i brufoli | Boom di like: “Hai vinto”

Bellissima, con un dolcissimo sorriso appena accennato, Aurora Ramazzotti che, sui social è seguitissima dai giovani e si è già mostrata con i capelli bianchi, ha deciso di utilizzare la sua ...

Aurora Ramazzotti mette k.o. i luoghi comuni, i filtri e le facce di plastica e senza trucco e senza inganno mostra su Instagram i brufoletti sul viso. I follower applaudono. Aurora fa outing: ha la ...Bellissima, con un dolcissimo sorriso appena accennato, Aurora Ramazzotti che, sui social è seguitissima dai giovani e si è già mostrata con i capelli bianchi, ha deciso di utilizzare la sua ...