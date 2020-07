Aurier, piange la morte del fratello: “Si prendeva cura di mia madre. Non voglio vendetta, credo nella giustizia” (Di sabato 18 luglio 2020) Nei giorni scorsi la tragica notizia che ha scosso Serge Aurier: suo fratello Christopher è stato ucciso a colpi di pistola in Francia. Una morta che attende ancora di avere una spiegazione definitiva anche se sembra che il colpevole si sia già consegnato alle autorità.Per la prima volta il giocatore del Tottenham ha parlato di quanto accaduto. Come riporta il Mirror, la richiesta di Aurier è una sola: giustizia.Aurier: "credo nella giustizia. Non voglio vendetta"caption id="attachment 991219" align="alignnone" width="645" Aurier (getty images)/caption"Non ho sentimenti di odio o vendetta per l'assassino", ha esordito prima di tutto Aurier. "Lavoro in una professione in cui ... Leggi su itasportpress

