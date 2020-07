Aurier piange il fratello: “Si prendeva cura della famiglia. Credo nella giustizia” (Di sabato 18 luglio 2020) Una terribile notizia ha scosso il calciatore Serge Aurier: suo fratello Christopher è stato ucciso a colpi di pistola in Francia. Le autorità hanno già arrestato quello che sembra essere il colpevole. Il giocatore del Tottenham ha parlato per la prima volta della tragica perdita: “Non ho sentimenti di odio o vendetta per l’assassino“, sono state le sue parole riportate dal Mirror. “Lavoro in una professione in cui devi essere calmo sempre” ha spiegato Aurier, “sono calmo e Credo nella giustizia. Certo, sono molto rattristato e continuo a piangere la morte di mio fratello. Lui si prendeva cura di tutti mentre io ero via. Si è preso cura di ... Leggi su sportface

Nei giorni scorsi la tragica notizia che ha scosso Serge Aurier: suo fratello Christopher è stato ucciso a colpi di pistola in Francia. Una morta che attende ancora di avere una spiegazione definitiva ...

