"Attaccata perché donna, giovane e grillina". La Azzolina ci crede, Salvini la asfalta: "No, perché sei..." (Di sabato 18 luglio 2020) "Mi attaccano perché sono donna, giovane e dei 5 Stelle". Lucia Azzolina, in un'intervista al Corriere della Sera, ripete il ritornello della "vittima sacrificale" per rispondere alle critiche che le piovono non solo dall'opposizione, ma pure dai sindacati del mondo della scuola, secondo cui è impossibile riaprire gli istituti il 14 settembre. Ed è Matteo Salvini, leader della Lega, a riassumere in una battuta su Twitter il pensiero di molti: "No, ti attaccano perché sei incapace. Azzolina bocciata". A difendere la ministra dell'Istruzione, ormai, è rimasto quasi solo il Movimento 5 Stelle. Ma lei fa comunque la voce grossa: "Il 14 settembre la scuola riapre e riapre ... Leggi su liberoquotidiano

Attaccata perché Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Attaccata perché