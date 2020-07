Atalanta, ironico Gasperini: “Domenech? Penso abbia ragione…” (Di sabato 18 luglio 2020) “Come valuto le affermazioni di Domenech? Penso abbia ragione. Ci ha visto e ci ha valutato, non posso smentire le sue dichiarazioni, ma speriamo di smentirlo sul campo”. Sono queste le parole ironiche di Gian Piero Gasperini all’interno del postpartita di Verona-Atalanta, rispondendo alle provocazioni dell’ex tecnico della Nazionale francese, Raymond Domenech. L’ex ct ha affermato quanto segue commentando il quarto di finale che vedrà la Dea contro il PSG: “Comunque vada a finire la partita contro il Verona, non vedo come l’Atalanta possa preoccupare il PSG. Troppo debole difensivamente”. Leggi su sportface

