Atalanta, Gollini: «Un punto per il nostro obiettivo. PSG? Servirà fame» (Di sabato 18 luglio 2020) Pierluigi Gollini ha commentato il pareggio ottenuto contro l’Hellas Verona: le parole del portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio rimediato contro l’Hellas Verona. SENSAZIONI – «Avremmo voluto vincere la partita però abbiamo preso un punto che ci avvicina al nostro obiettivo. Sono quattordici partite che non perdiamo, stiamo bene e dobbiamo continuare così». GOL DI PESSINA – «Vedendo la palla all’ultimo non sono riuscito a respingerla verso l’esterno. Il tiro è stato pulito ma non l’ho visto partire». NAZIONALE – «Sto facendo bene. Sono consapevole delle mie ... Leggi su calcionews24

