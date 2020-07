Atalanta, Gasperini sicuro: “per lo scudetto sarebbe dovuto succedere qualcosa di straordinario, pensiamo al PSG” (Di sabato 18 luglio 2020) Un pareggio che lascia un pizzico di amaro in bocca, un punto che allontana definitivamente l’Atalanta dal sogno scudetto, ormai quasi sfumato. Emilio Andreoli/Getty ImagesGasperini però si guarda indietro e non avanti, ammettendo di voler chiudere in fretta il discorso qualificazione alla prossima Champions: “non so se la Roma le vincerà tutte, ma noi faremo sicuramente più di un punto. Il discorso Champions è quasi archiviato, ma abbiamo giocato contro una squadra che voleva fare bene, con grande spirito di rivalsa. Abbiamo fatto una buona gara, per la prima volta con questo grande caldo. Bisogna tenere conto anche del valore dell’avversario, ci è mancata un po’ di lucidità ma abbiamo avuto occasioni importante per vincere. Va bene così, è un ... Leggi su sportfair

