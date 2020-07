Ascolti TV | Venerdì 17 luglio 2020. Il Giovane Montalbano domina in replica (20.6%). Manifest (7.1%) pareggia con Un’estate ai Caraibi (6.9%). La5 al 3.1% con Temptation Island (Di sabato 18 luglio 2020) Il Giovane Montalbano 2 Nella serata di ieri, venerdì 17 luglio 2020, su Rai1 la replica de Il Giovane Montalbano 2 ha conquistato 3.663.000 spettatori pari al 20.6% di share. Su Canale5 Manifest 2 ha raccolto davanti al video 1.055.000 spettatori con uno share del 7.1% (presentazione di otto minuti a .000 e il %). Su Rai2 Maleficent ha interessato 1.107.000 spettatori (5.8%). Su Italia1 Un’estate ai Caraibi ha intrattenuto 1.178.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 La Grande Storia ha incollato 1.077.000 spettatori con il 5.9%. Su Rete4 Stasera Italia News – Speciale totalizza un a.m. di 843.000 spettatori (4.5%). Su La7 L’oro di Mackenna ha registrato 331.000 spettatori con il 2%. Su Tv8 Italia’s Got ... Leggi su davidemaggio

zazoomblog : Ascolti TV Venerdì 17 luglio 2020 - #Ascolti #Venerdì #luglio - SerieTvserie : Ascolti tv venerdì 17 luglio 2020 - tvblogit : Ascolti tv venerdì 17 luglio 2020 - zazoomblog : Ascolti Tv venerdì 17 luglio 2020 - #Ascolti #venerdì #luglio - CorriereCitta : Ascolti Tv venerdì 17 luglio 2020: Il Giovane Montalbano, Manifest, Maleficent, dati Auditel e share -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Venerdì Fabrizio De André: “Tu che m'ascolti insegnami”. Ecco la tracklist Radio Italia