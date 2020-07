Arsenal-Manchester City, Guardiola commenta il ko: “Non eravamo abbastanza pronti” (Di sabato 18 luglio 2020) “Non abbiamo fatto una buona prestazione, non eravamo abbastanza pronti. Se non giochi per 90 minuti in semifinale, questo può succedere”. Questo il commento del tecnico del Manchester City Pep Guardiola dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Arsenal nella semifinale di FA Cup 2019/2020. A segno con una doppietta Aubameyang tra primo e secondo tempo: “Non abbiamo giocato bene, siamo esseri umani. L’avversario ha giocato bene, a volte capita”, ha concluso l’allenatore dei Citizens. Leggi su sportface

