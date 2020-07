Arsenal, Arteta: “In finale meglio Manchester United o Chelsea? Non decido io” (Di domenica 19 luglio 2020) Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, si è così espresso in conferenza stampa al termine della semifinale di FA Cup vinta per 2-0 contro il Manchester City: “Siamo davvero contenti di aver battuto in rapida successione Liverpool e Manchester City, le due squadre più forti d’Europa. Wembley senza pubblico? L’atmosfera era davvero surreale, ci è mancato il sostegno dei nostri tifosi ma sono sicuro che avranno tifato per noi anche da casa. David Luiz ha fatto una grandissima prestazione, è un calciatore che ha vinto tutto e che dunque può contare su un grande bagaglio d’esperienza: sono contento che le persone possano vedere la parte migliore di lui, i grandi atleti sono capaci di superare anche i momenti più difficili e lui lo ... Leggi su sportface

