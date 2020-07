Antonella Mosetti foto bikini striminzito, fisico da urlo: «Bello piazzato il tatuaggio proprio lì…» (Di sabato 18 luglio 2020) Su Instagram un nuovo doppio scatto pazzesco di Antonella Mosetti, conduttrice, showgirl e opinionista, che quasi ogni giorno delizia i fan con foto audaci. La splendida 44enne, che vanta un fisico da urlo, ha pubblicato un duplice ritratto in costume stratosferico. E il bikini striminzito non nasconde, anzi ‘cavalca’ le curve favolose. Il tanga sparisce nei glutei, il fondoschiena è da sballo. Le due foto audaci hanno ricevuto oltre 10mila mi piace e centinaia di commenti positivi. leggi anche l’articolo —> Eleonora Pedron magnifica in bikini, bagno hot al mare: «Età biologica… 18 anni. Che bomba» Antonella Mosetti foto ... Leggi su urbanpost

Stitch_Chia : #TemptationIsland Il tentatore che è andato contro Anna è della scuola di Antonella Mosetti: - marko26agosto : Melissa Satta & Antonella Mosetti Sexy Cosce Hot Legs -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Mosetti Antonella Mosetti, "non ci stanno dentro": taglia troppo piccola, pizzicata così a 44 anni. Oltre la censura LiberoQuotidiano.it Antonella Mosetti foto bikini striminzito, fisico da urlo: «Bello piazzato il tatuaggio proprio lì…»

Antonella Mosetti sempre più intrigante su Instagram. L’opinionista dei salotti tv dei programmi di Barbara D’Urso ha postato un duplice scatto paradisiaco. Nella prima immagine elettrizzante ...

Antonella Mosetti oggi, davanzale strizzato nel bikini: «Certo, gli airbag ti salvano»

Antonella Mosetti si trova ad Otranto. E proprio da qui arriva l’ultimo ritratto sensuale, che reca in calce la didascalia: «Ma là dove c’è il pericolo, cresce anche ciò che salva». In primo piano il ...

Antonella Mosetti sempre più intrigante su Instagram. L’opinionista dei salotti tv dei programmi di Barbara D’Urso ha postato un duplice scatto paradisiaco. Nella prima immagine elettrizzante ...Antonella Mosetti si trova ad Otranto. E proprio da qui arriva l’ultimo ritratto sensuale, che reca in calce la didascalia: «Ma là dove c’è il pericolo, cresce anche ciò che salva». In primo piano il ...