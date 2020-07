Antonella Clerici, nuovo arrivo in famiglia: pazza di gioia (Di sabato 18 luglio 2020) Un nuovo arrivo in famiglia per Antonella Clerici, il suo dolce scatto emoziona i fan che non possono credere ai loro occhi. Foto: @www.gettyimages.itUna settimana molto importante per Antonella Clerici, la conduttrice dopo un periodo molto difficile dal punto di vista lavorativo fa il pieno in Rai: condurrà un nuovo programma E’ sempre mezzogiorno, un nuovo show che unirà la cucina all’attualità. Non solo, Antonella sarà infatti alla guida di The Voice over, con una puntata speciale condotta da Maria De Filippi che ha scombussolato gli umori sul web, soprattutto a causa dell’allontanamento di tre conduttrici. Antonella ... Leggi su chenews

