Antonella Clerici ha preso il posto di Elisa Isoardi? La risposta di un autore tv (Foto) (Di sabato 18 luglio 2020) Se Antonella Clerici può contare sul sostegno del suo pubblico, c’è anche chi le dà la colpa delle decisioni prese su Elisa Isoardi e La prova del cuoco (Foto). C’è chi promette di non vedere nemmeno una puntata del suo nuovo programma del mezzogiorno perché deluso dal suo ritorno, perché ha tolto spazio alla Isoardi. Commenti assurdi ma è un autore tv a difendere Antonella Clerici, a tentare di fare capire che non c’è nessuna guerra e che nessuno ha tolto il posto a un altro. Infastidito dall’ennesimo commento contro Antonella Clerici che avrebbe cambiato idea tornando in tv per danneggiare ... Leggi su ultimenotizieflash

MontiFrancy82 : #PalinsestiRai 2020-2021: una serata speciale contro la violenza sulle donne con #MariaDeFilippi, #SabrinaFerilli e… - SMSNEWSOFFICIAL : #PalinsestiRai 2020-2021: una serata speciale con Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia, The Voice S… - GFucci58 : RT @AllMusicItalia: Sarà trasmesso in prima serata su @RaiUno in autunno The Voice Senior, una speciale edizione del talent riservata agli… - MondoTV241 : Antonella Clerici torna su Rai Uno! #antonellaclerici - Notiziedi_it : È sempre mezzogiorno: tutti i dettagli sul nuovo programma di Antonella Clerici -