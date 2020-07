Antonella Clerici e il grande ritorno in RAI, il gesto della Venier su Instagram (Di sabato 18 luglio 2020) È un grande ritorno quello di Antonella Clerici in RAI, un rientro a casa dopo diversi anni di lontananza dall’emittente che per tanto tempo l’ha vista regina indiscussa. La nota conduttrice dopo la chiusura del La Prova Del Cuoco, che aveva trovato in Elisa Isoardi il suo nuovo volto, sarà al timone del nuovo programma della fascia diurna È sempre mezzogiorno: una trasmissione che avrà come tematiche principali la cucina di campagna, i valori tradizionali, il bio e che avrà come protagonista d’eccezione proprio la casa nel bosco della Clerici. Una trasmissione inedita, semplice e genuina, che rispecchia perfettamente la spontaneità tanto cara alla Clerici che è nota per il suo stile ... Leggi su dilei

