Annalisa selfie provocante e pieno di mistero, fan a bocca aperta: «Wow, pazzesca!» (Di sabato 18 luglio 2020) Animo ribelle, fisico da fare invidia e una voce da usignolo, stiamo parlando della stupenda Annalisa Scarrone, in arte solo Annalisa. Il suo profilo Instagram vanta più di un milione di followers anche se a differenza di molte influencer, non pubblica molto spesso. Dobbiamo ammettere però che quando condivide qualcosa è sempre da togliere il fiato, proprio come il suo ultimo post. Una donna che trasuda bellezza e sensualità da ogni poro. Annalisa si è fatta conoscere nel 2010 quando è arrivata seconda nel programma Amici di Maria De Filippi. Ne è passato di tempo dal suo look da piccola ribelle, ora la cantante è una bella donna matura, simpatica e in grado di lasciarti senza fiato. leggi anche l’articolo —> Jane Alexander costume super hot, ‘esplosione ... Leggi su urbanpost

Dopo una assenza considerevole, Annalisa è tornata con un selfie molto sensuale e la didascalia “Ho cambiato cover”.

