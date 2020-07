Anche in Italia aumentano i casi di coronavirus (Di sabato 18 luglio 2020) In Italia ci sono 249 nuovi casi di coronavirus, in aumento rispetto ai 237 di venerdì, che nel complesso salgono a 244.216. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 14 decessi (il giorno precedente erano stati 11) per un totale, da inizio emergenza, che arriva a 35.042 vittime. Sale Anche il numero dei guariti: +323. Scende di 88 unità il numero degli attuali positivi che ora sono 12.368. In Lombardia ci sono 88 nuovi casi di coronavirus, di cui 15 debolmente positivi e 9 individuati a seguito di test sierologici a fronte di 9.954 tamponi eseguiti. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 10 decessi per un totale che sale a 16.788. Ci sono inoltre 244 guariti e dimessi (che nel complesso arrivano a 71.416) ... Leggi su iltempo

