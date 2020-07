Amenorrea e fertilità in età giovane | Cosa significa e come si cura (Di sabato 18 luglio 2020) L’Amenorrea ha come effetto secondario anche quello di una possibile mancata fertilità e l’alimentazione incide non poco Non è la causa principale della mancata fertilità femminile, ma l’Amenorrea rientra tra gli elementi più probabili. Infatti l’assenza completa di ciclo mestruale in una donna per almeno tre mesi provoca modifiche importanti alle ovaie e quindi all’apparato … L'articolo Amenorrea e fertilità in età giovane Cosa significa e come si cura è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Ultime Notizie dalla rete : Amenorrea fertilità Amenorrea e fertilità in età giovane | Cosa significa e come si cura CheDonna.it