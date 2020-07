Ambiente, De Luca: A Parapoti bonifica storica dopo 12 anni (Di sabato 18 luglio 2020) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha effettuato questa mattina un sopralluogo alla discarica di Parapoti nel comune di Montecorvino Pugliano (Salerno). “Sono giunti allo step conclusivo – si legge in una nota – i lavori di bonifica e messa in sicurezza definitiva cominciati nel novembre del 2019. Entro il mese di ottobre saranno completati con gli ultimi interventi. Si tratta di un’area di 160mila metri quadrati che all’inizio degli anni ’90, nel pieno dell’emergenza rifiuti, divenne discarica pubblica per ricevere i rifiuti dall’intera Campania, e fu epicentro delle proteste a difesa dell’Ambiente”. De Luca parla di “operazione storica di bonifica ambientale e di ... Leggi su ildenaro

