Alluvione Palermo, ecco come segnalare danni al Comune per chiedere risarcimenti (Di sabato 18 luglio 2020) Palermo conta i danni causati dall'Alluvione di mercoledì pomeriggio.Nel giorno del festino di Santa Rosalia, un violento nubifragio si è scagliato contro il capoluogo siciliano. Un gran numero di automobili è stato completamente sommerso dall’acqua, soprattutto nella zona di viale Regione Siciliana e via Leonardo da Vinci, dove sono presenti diversi sottopassi, divenuti vere e proprie trappole per i cittadini. Nelle scorse ore i vigili del fuoco hanno escluso la presenza di eventuali vittime e ristabilito la viabilità nelle strade, ma i danni subiti da auto e beni immobili sono ingenti.VIDEO Palermo, nubifragio in città: auto sommerse dall'acqua, c'è chi si allontana a nuotoÈ per questa ragione che, a partire da lunedì mattina, il ... Leggi su mediagol

