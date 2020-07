Allerta Meteo Lazio: peggioramento nelle prossime ore, temporali in arrivo (Di sabato 18 luglio 2020) Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni Meteorologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di oggi, sabato 18 luglio, e per le successive 6 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori meridionali con quantitativi cumulati da deboli a moderati; precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sul settore tirrenico centrale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con Allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su Bacini ... Leggi su meteoweb.eu

Meteo Monza: sabato discreto, poi bel tempo

I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente. domenica, 19 luglio: Cieli in prevalenza poco ...

