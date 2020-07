Allarme insalata in busta, l’Italia si prepara al ritiro dal commercio: grave rischio per la salute a causa del Norovirus [INFO] (Di sabato 18 luglio 2020) Benché l’insalata in busta non sia una scelta sempre salutare e conveniente, spesso diventa il modo più veloce e semplice per consumare verdure crude. Già da tempo, però, da più parti sono stati sollevati dubbi sulla salubrità e sui rischi per la salute che derivano dal consumo di questo prodotto. Come spiega lo Sportello dei Diritti in una nota, infatti, è sufficiente interrompere la catena del freddo per mangiare un prodotto non salutare e anzi dannoso per il nostro intestino. In Italia è stata ritirata dal commercio una marca d’insalata in busta biologica perché in alcune confezioni di ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Allarme insalata Allarme insalata in busta, l’Italia si prepara al ritiro dal commercio: grave rischio per la salute ... Meteo Web Insalata in busta ritirata in Italia: rischi per la salute

A dare l’allarme non è però il Ministero della Salute italiano, bensì il Rapid Alert System for Food and Feed che ha messo in guardia gli italiani dal consumare questo tipo di alimento. Il prodotto in ...

Insalata in busta ritirata in Italia: gravi rischi per la salute.

A dare l’allarme non è però il Ministero della Salute italiano, bensì il Rapid Alert System for Food and Feed che ha messo in guardia gli italiani dal consumare questo tipo di alimento. Il prodotto in ...

A dare l’allarme non è però il Ministero della Salute italiano, bensì il Rapid Alert System for Food and Feed che ha messo in guardia gli italiani dal consumare questo tipo di alimento. Il prodotto in ...A dare l’allarme non è però il Ministero della Salute italiano, bensì il Rapid Alert System for Food and Feed che ha messo in guardia gli italiani dal consumare questo tipo di alimento. Il prodotto in ...