Allarme coronavirus, contagiati 85 bambini: hanno tutti meno di 1 anno. (Di sabato 18 luglio 2020) Sono risultati positivi al coronavirus 85 bambini di meno di un anno. Lo riporta la Cnn. tutti i casi sono stati registrati nella zona rossa della contea di Nueces, dove si trova la città di Corpus Christi, sul Golfo del Messico. Nella stessa area sono decine i bambini che nelle ultime settimane sono rimasti contagiati. Il numero di casi ha subito un aumento enorme a luglio, secondo uno dei dirigenti dell’amministrazione locale, Peter Zanoni. La contea ha registrato il tasso più alto di contagi sulla media settimanale tra tutte le contee del Texas. I funzionari locali stanno esortando le persone a indossare le mascherine e rispettare le misure di allontanamento sociale. I "Al momento abbiamo 85 bimbi di ... Leggi su howtodofor

Ieri nel Lazio i casi registrati di coronavirus sono stati 14. Di questi, 13 sono di importazione: 9 hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati, un caso di rientro dall'India, ...

L'allarme nuovi focolai di coronavirus riaffiora prepotentemente a metà luglio. L'indice di contagio 'Rt' sopra l'1 in Italia è la conseguenza dell'aumento della soglia in sei regioni.

