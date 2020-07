Alessia Marcuzzi va al ristorante con Alfonso Signorini che posta la foto e dice: “De Martino è alla cassa a pagare il conto” (Di sabato 18 luglio 2020) Il gossip che ha raccontato di una storia clandestina tra la bellissima Alessia Marcuzzi e il fisicato Stefano De Martino sembra essersi un po’ placata. Da qualche giorno non tiene più banco e i protagonisti, fotografati nelle più disparate situazioni, ognuno per conto proprio, si mostrano sereni e felici come, probabilmente, non lo saranno per la tempesta che li ha attraversati. L’unica particolarità da sottolineare è che, per un caso fortuito si trovano tutti e quattro, Stefano e Alessia con i rispettivi coniugi anche se Stefano e Belen separati sulla costiera amalfitana dove stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza. Alessia è in compagnia del marito Paolo Calabresi che non l’ha lasciata un attimo da quando è ... Leggi su baritalianews

