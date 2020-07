Alessandro Benetton: "Nato privilegiato, ho scelto di dissentire. Genova dolore tremendo" (Di sabato 18 luglio 2020) “Trent’anni ho scelto di fare l’imprenditore in proprio con 21 Invest; a parte un brevissimo periodo, non ho mai fatto parte del business di famiglia; ciò non toglie che come tutti sono rimasto tremendamente scosso e addolorato per quanto accaduto a Genova e riaffermo la mia vicinanza alle famiglie delle vittime”. Così Alessandro Benetton, figlio di Luciano, in un botta e risposta con i propri followers su Instagram - rimasto visibile 24 ore - riportato oggi da “Il Gazzettino”.Un dialogo sul tema del giorno, il passo indietro della famiglia di Ponzano da Autostrade, proprio mentre il padre, Luciano Benetton, spiegava in una nota ufficiale di non aver mai rilasciato dichiarazioni su questa vicenda dopo l’accordo tra Governo e Aspi. Agli utenti che ... Leggi su huffingtonpost

Così Alessandro Benetton, figlio di Luciano, in un botta e risposta con i propri followers su Instagram - rimasto visibile 24 ore - riportato oggi da "Il Gazzettino". Un dialogo sul tema del giorno, ...

A proposito della conclusione della vertenza con la società Atlantia, della famiglia Benetton, azionista principe di Autostrade ... per riprendere l'espressione di Alessandro Di Battista, tante altre ...

