Alessandra Amoroso: età, altezza, peso, ex fidanzato tv, il rapporto con Maria De Filippi (Di sabato 18 luglio 2020) Ormai è una delle voci fondamentale del panorama musicale italiano, Alessandra Amoroso si appassionò al canto sin dalla tenera età. Da giovanissima, dopo aver vinto un concorso canoro nel suo paese, decise di tuffarsi nelle selezioni per entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Era il 2007 ma, evidentemente, il suo talento aveva ancora bisogno di essere affinato con l’esperienza. Solo due anni dopo però Alessandra Amoroso torna a tentare, più determinata che mai, riuscendo a superare le selezioni ed infine ad aggiudicarsi il primo posto del celebre talent show di canale Cinque. Da quel momento in poi la sua fama crebbe a dismisura, il pubblico italiano s’innamorò immediatamente della sua voce profonda e piacevolmente ... Leggi su tuttivip

