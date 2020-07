Alberto Sordi: Sordi 100, al via a Castiglioncello la tre giorni per il centenario dell'attore (Di sabato 18 luglio 2020) Il centenario di Alberto Sordi celebrato nella sua Castiglioncello in una tre giorni di cinema e incontri dal 19 al 21 luglio. Al via Domenica 19 luglio Sordi100, la tre giorni che il comune di Rosignano Marittimo, in collaborazione con il Centro Studi commedia all'italiana, dedicata, quest'anno ad Alberto Sordi in occasione del centenario della sua nascita. Nel corso dell'evento Le Notti del Cormorano, che come ogni anno si concluderà con il premio Suso Cecchi D'Amico martedì 21 luglio, domenica 19 luglio alle 21,30, al cinema La Pineta di Castiglioncello, sarà proiettato Il Boom, film del 1963 di ... Leggi su movieplayer

