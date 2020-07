Al Bano furioso, Yari dopo la rinuncia al cognome lo cancella dalle foto (Di sabato 18 luglio 2020) In una delle ultime foto pubblicate su Instagram, Yari Carrisi condivide un messaggio d’amore per la famiglia ma non c’è Al Bano. In una delle ultime foto pubblicate nelle stories di Instagram, Yari Carrisi, aggiunge un commento che sottolinea il proprio affetto per la propria famiglia: “My Beautiful fam”. Un gesto carino nei confronti dei … L'articolo Al Bano furioso, Yari dopo la rinuncia al cognome lo cancella dalle foto è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : Bano furioso Al Bano furioso e stanco, adesso non ne può più: superato il limite ViaggiNews.com Bologna-Sassuolo 1-2, Mihajlovic furioso con l'arbitro. "Ko giusto, ma non siamo killer"

Bologna, 9 luglio 2020 – “Abbiamo perso meritatamente, loro hanno giocato meglio, sono stati più forti e hanno anche corso più di noi”. È un Sinisa Mihajlovic nervoso quello che si è presentato davant ...

Ylenia Carrisi, clamorosa indiscrezione: “E’ sposata con Gringo, ecco dove vivono”

Continuano senza sosta le indiscrezioni su Ylenia Carrisi: l’ultima vuole che la figlia di Al Bano e Romina sia sposata con un certo “Gringo”. Sono passati più di 25 anni da quando Ylenia Carrisi è sc ...

Bologna, 9 luglio 2020 – “Abbiamo perso meritatamente, loro hanno giocato meglio, sono stati più forti e hanno anche corso più di noi”. È un Sinisa Mihajlovic nervoso quello che si è presentato davant ...Continuano senza sosta le indiscrezioni su Ylenia Carrisi: l’ultima vuole che la figlia di Al Bano e Romina sia sposata con un certo “Gringo”. Sono passati più di 25 anni da quando Ylenia Carrisi è sc ...