Al Bano contro Romina Power: possibili concorrenti separati al Festival di Sanremo (Di sabato 18 luglio 2020) Al Bano e il possibile scacco matto all’ex moglie Romina Power Da qualche settimana sul web sono iniziate a circolare delle informazioni sulla 71esima edizione del Festival di Sanremo. Tra i vari concorrenti in gara portrebbe esserci Al Bano che, stando ai rumors potrebbe fare una scelta clamorosa. Il cantautore di Cellino San Marco invece di duettare con l’ex moglie Romina Power, escludendola dalla kermesse canora, potrebbe cantare insieme ad un altro componente della sua famiglia. Di chi si tratta? Come riporta il periodico Oggi, con il professionista salentino ci sarà la bellissima Jasmine, la figlia di 19 anni avuta dalla compagna Loredana Lecciso. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa potrebbe accadere. Il Maestro ... Leggi su kontrokultura

