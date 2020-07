'Aiuti, ridotti, in cambio di riforme su pensioni e lavoro': Italia dice no, l'Olanda blocca il Recovery fund" (Di sabato 18 luglio 2020) Non solo meno 'grant' all'interno del Recovery fund, ossia meno Aiuti a fondo perduto rispetto alla proposta della Commissione. Ma anche, se non soprattutto, impegni precisi e vincolanti sulle riforme,... Leggi su europa.today

VaviSerendepity : RT @VotersItalia: Vige una DITTATURA dove i lavoratori già ridotti allo stremo per mancanza di aiuti del #Governo vengono IMBAVAGLIATI a c… - rassegnatevi : Il Sole 24 Ore: Recovery Fund, in discussione taglio di 100 miliardi ai sussidi. Per raggiungere un'intesa gli aiut… - brunori27913877 : @giuseppe_masala Ci siamo ridotti a pietire aiuti nemmeno al padrone tedesco ma al suo lacchè olandese - LaskaJuventus : RT @LaskaJuventus: Ci siamo ridotti a seguire pure le mutande, qualcuno ci aiuti. -

Ultime Notizie dalla rete : Aiuti ridotti Aiuti ridotti in cambio di riforme su pensioni e lavoro | Italia dice no | l' Olanda blocca il Recovery fund Zazoom Blog Risorse, veti, vincoli e sconti al bilancio: su cosa litigano Italia e Olanda

Aiuti solo con Pil ridotto Per placare l'irrigidimento di Olanda & co, Michel ha anche proposto di condizionare l'erogazione dell'ultimo 30% alla verifica di una crescita del Pil ridotto. In altre ...

Ci stiamo dimenticando delle “altre” malattie infettive?

Le malattie sessualmente trasmissibili contagiano un milione di persone al giorno, ma abbiamo smesso di percepirle come un rischio e tendiamo a sottovalutarle Da qualche anno, in Italia, il numero di ...

Aiuti solo con Pil ridotto Per placare l'irrigidimento di Olanda & co, Michel ha anche proposto di condizionare l'erogazione dell'ultimo 30% alla verifica di una crescita del Pil ridotto. In altre ...Le malattie sessualmente trasmissibili contagiano un milione di persone al giorno, ma abbiamo smesso di percepirle come un rischio e tendiamo a sottovalutarle Da qualche anno, in Italia, il numero di ...