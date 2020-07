Agropoli, screening gratuito contro il Melanoma (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Continuano per tutta la giornata, in Piazza Vittorio Veneto ad Agropoli, le visite gratuite presso il tir della Fondazione Melanoma Onlus per effettuare lo screening sulla pelle. Sostenuta dall’Istituto Pascale di Napoli e dalla Seconda Università di Napoli, la fondazione è diretta e coordinata dal professore Paolo Ascierto. Nell’ambulatorio mobile, presente in Piazza Vittorio Veneto, è possibile effettuare lo screening del Melanoma, un tumore della pelle, particolarmente aggressivo. Tanta la partecipazione questa mattina: già 50 le visite. Presente anche il sindaco Adamo Coppola che ha invitato i suoi cittadini a recarsi al camper per effettuare la prevenzione perché prendersi cura della propria salute ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Agropoli screening Agropoli, screening gratuito contro il Melanoma anteprima24.it