Afghanistan: 129 civili morti in un mese violenze talebani (Di sabato 18 luglio 2020) ANSA, - KABUL, 18 LUG - In un solo mese le violenze dei talebani hanno provocato la morte di almeno 129 civili, inclusi donne e bambini, e il ferimento di altri 291, in 30 province afghane, secondo ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan 129 Afghanistan: 129 civili morti in un mese violenze talebani - Ultima Ora Agenzia ANSA Afghanistan: 129 civili morti in un mese violenze talebani

(ANSA) - KABUL, 18 LUG - In un solo mese le violenze dei talebani hanno provocato la morte di almeno 129 civili, inclusi donne e bambini ... La scorsa settimana l'Ong Afghanistan Independent Human ...

Speciale difesa: Afghanistan, 5 mila ore di volo per l’elicottero da trasporto tattico NH-90

Herat, 08 lug 13:15 - (Agenzia Nova) - A poco più di un mese dal superamento delle 13.500 ore di volo dell’elicottero da esplorazione e scorta AH-129 in Afghanistan, la componente ad ala rotante del T ...

(ANSA) - KABUL, 18 LUG - In un solo mese le violenze dei talebani hanno provocato la morte di almeno 129 civili, inclusi donne e bambini ... La scorsa settimana l'Ong Afghanistan Independent Human ...Herat, 08 lug 13:15 - (Agenzia Nova) - A poco più di un mese dal superamento delle 13.500 ore di volo dell’elicottero da esplorazione e scorta AH-129 in Afghanistan, la componente ad ala rotante del T ...