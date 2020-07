Addio a John Lewis, ultima icona dei diritti civili negli Usa (Di sabato 18 luglio 2020) Si è spento all'età di 80 anni John Lewis, difensore pacifista dei diritti civili che marciò con Martin Luther King ed è stato un deputato per decenni. Lo ha annunciato la Camera dei Rappresentanti. "... Leggi su tg.la7

fanpage : Addio a #johnlewis - HuffPostItalia : Morto John Lewis, eroe Usa dei diritti civili. Obama: 'Io presidente grazie a lui' - Open_gol : Marciò con Martin Luther King nel 1965 da Selma a Montgomery e fu brutalmente picchiato dalla polizia nel noto “blo… - JPressitalia : Addio a John Lewis, iconico attivista per la non violenza e i diritti civili - Fiorellissimo : RT @Barbara86764611: Addio a John Lewis, eroe Usa dei diritti civili. Obama: 'Io presidente grazie a lui' -

L'America dice addio a John Lewis, gigante del movimento per i diritti civili, morto di cancro a 80 anni. Afroamericano, esponente di lungo corso della Camera dei Rappresentanti, è stato un'icona dell ...