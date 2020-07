A Nantes una nuova Notre-Dame: incendio nella cattedrale di Saint Pierre | VIDEO (Di sabato 18 luglio 2020) Nel corso della mattinata del 18 luglio, si sta verificando un terribile incendio nella cattedrale Nantes di Saint-Pierre. La storia ricorda da molto vicino quanto accaduto poco più di un anno fa a Notre Dame a Parigi. La cattedrale gotica – che ha dei tratti della facciata che ricordano da vicino il prestigioso edificio nella Capitale – è andata a fuoco questa mattina e il fumo si sta sprigionando dalla facciata: fiamme e cenere vengono giù dall’edificio, dove è in corso una operazione da parte dei vigili del fuoco che stanno provando a spegnere l’incendio. LEGGI ANCHE > Parigi, sta bruciando Notre Dame: si lotta ... Leggi su giornalettismo

L'incendio nella cattedrale di Nantes è scopppiato stamattina presto, ma già alle 8,30 le fiamme non erano più visibili. Sul fuoco prevale ora un denso fumo nero che emerge dall'edificio. Molti vigili ...

