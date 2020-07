A 10 anni accoltella bimbo di 7 anni che non gli dà la bici (Di sabato 18 luglio 2020) Ha ferito all’addome con un’arma da taglio un bambino di pochi anni più piccolo di lui. A Conversano, provincia di Bari, un bambino di soli 7 anni si trovava a bordo della sua bicicletta nei pressi della villa comunale del paese, ma è stato avvicinato da un bambino di 10 anni, in compagnia di un suo amico di poco più grande, il quale gli è stato intimato di cedere in prestito la bicicletta e, al rifiuto e al suo tentativo di allontanarsi, lo ha colpito all’altezza dei reni con un coltello.Il bambino ha raggiunto di corsa i suoi genitori, venditori ambulanti in attività a pochi metri dalla villa comunale ed è stato subito trasportato in ospedale per la sutura della ferita. I ... Leggi su huffingtonpost

