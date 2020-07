52 anni fa Helter Skelter dei Beatles fu registrata negli Abbey Road Studios, poi arrivarono le accuse di satanismo (Di sabato 18 luglio 2020) Se inizialmente doveva essere una risposta a I Can See For Miles degli Who, Helter Skelter dei Beatles è oggi tristemente nota per quel forzato collegamento con la strage di Cielo Drive. Era la notte tra l'8 e il 9 agosto 1969 quando tre membri della Manson Family, la setta di cui Charles Manson era a capo, entrò nella villa di Cielo Drive di proprietà del regista Roman Polanski e uccise sua moglie Sharon Tate, incinta all'ottavo mese insieme a 4 amici mentre lo stesso regista si trovava a Londra per lavoro. Le indagini si svolsero su più livelli: in primo luogo la ferocia dei tre sanguinari. In secondo luogo, però, c'erano quelle scritte impresse con il sangue dai tre assassini, una delle quali era Healter Skelter, chiara storpiatura del titolo Helter ... Leggi su optimagazine

anni Helter Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : anni Helter