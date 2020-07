Zidane, l’allenatore antipopulista che vince sempre (Di venerdì 17 luglio 2020) Avevamo bisogno, nel 2020, di qualcosa che non cambiasse, di un po’ di stabilità. Avevamo bisogno di ricordare che ci sono leggi immutabili al mondo. Ad esempio, che Zinedine Zidane vince sempre. Ieri, appunto, il Real Madrid ha festeggiato la sua trentaquattresima Liga spagnola. La seconda di Zizou. Donald Trump può essere presidente americano, la cancel culture può abbattere tutte le statue di Colombo e Churchill, una pandemia globale fermare l’economia planetaria. Okay. Almeno un mobile del salotto del mondo rimane al suo posto. Per Zinedine Zidane, per Sergio Ramos e per Karim Benzema le cose non cambiano. Niente. Assolutamente nulla. Continuano a vincere. E a sorridere. Poi ognuno alle sue cose: Ramos si farà un altro tatuaggio orrendo, Benzema ... Leggi su linkiesta

