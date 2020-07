Zaniolo vuole lasciare la Roma: la Juventus prepara il blitz per il gioiello giallorosso (Di venerdì 17 luglio 2020) Il futuro di Nicolò Zaniolo è incerto dopo il polemico atteggiamento dei compagni e le dure parole di Paulo Fonseca al termine della partita contro l'Hellas Verona: "Ha ragione Gianluca Mancini, Nicolò deve fare di più. Non mi è piaciuto in campo perché deve aiutare la squadra", queste le dichiarazioni del tecnico della Roma. A Trigoria c'è stato immediatamente un chiarimento tra i due, è bene sottolinearlo, e Zaniolo sa benissimo di essere una delle colonne portanti dell'organico giallorosso.... Leggi su 90min

Il futuro di Nicolò Zaniolo è incerto dopo il polemico atteggiamento dei compagni e le dure parole di Paulo Fonseca al termine della partita contro l'Hellas Verona: "Ha ragione Gianluca Mancini, ...

Caso Zaniolo, tensioni rientrate solo in parte nella Roma rilanciata da 3 vittorie di fila

Dopo il diverbio con Gianluca Mancini nel finale del match col Verona e le parole di Fonseca, permangono delle scorie tra Zaniolo e il gruppo. Roma che comunque vuole mettere da parte le tensioni ...

Il futuro di Nicolò Zaniolo è incerto dopo il polemico atteggiamento dei compagni e le dure parole di Paulo Fonseca al termine della partita contro l'Hellas Verona: "Ha ragione Gianluca Mancini, ...Dopo il diverbio con Gianluca Mancini nel finale del match col Verona e le parole di Fonseca, permangono delle scorie tra Zaniolo e il gruppo. Roma che comunque vuole mettere da parte le tensioni ...