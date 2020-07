Zanardi verso il risveglio "Ma per sapere come sta serviranno altri giorni" (Di venerdì 17 luglio 2020) Pier Augusto Stagi Via alla riduzione della sedazione. I medici: "Parametri stabili, il quadro resta grave" Il risveglio e la speranza. Il risveglio da un coma farmacologico, alla speranza che Alex Zanardi non abbia riportato alcun danno neurologico. Per fare in modo che questo possa avvenire, è stato preso tutto il tempo necessario. È stato fatto tutto con assoluta pazienza come è giusto fare in casi complessi come questo, ma adesso sembra essere arrivato il momento di andare al vedo, come in una partita a poker. Non si scoprono le carte, ma il primo colpo di pedale l'avevano già dato la scorsa settimana, diminuendo i sedativi «per permettere la prosecuzione del percorso riabilitativo e terapeutico», fa sapere lo ... Leggi su ilgiornale

