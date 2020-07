Zaia e gli stranieri infetti in Veneto: “Vanno fermati” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Veneto è stata una delle regioni più colpite all’inizio della pandemia di Covid-19, e mentre il Paese cerca di tornare a una nuova normalità, la Protezione Civile continua ad aggiornare sui numeri dell’emergenza coronavirus. L’attenzione ora è massima per chiunque arrivi dall’estero, soprattutto per gli arrivi dal Bangladesh, dopo le numerose persone trovate positive e arrivate in Italia dopo scali in altri Paesi. Dieci giorni fa aveva fatto molto scalpore la notizia di un uomo positivo al Coronavirus, avrebbe che aveva viaggiato a lungo per l’talia. Proprio sugli stranieri che giungono nel nostro Paese si è concentrato il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Luca Zaia e gli infetti da ... Leggi su thesocialpost

Ultime Notizie dalla rete : Zaia gli Coronavirus, Zaia: «Gli stranieri infetti aggirano le norme, serve il fermo per legge» VeneziaToday Presunto Covid al centro estivo di Loreggia, il tampone scomparso che ha tenuto in isolamento 50 persone

In isolamento 50 persone da sabato quando un animatore ha accusato febbre. L’esito è arrivato soltanto dopo la pressione del sindaco sul governatore Zaia LOREGGIA. Un animatore ha la febbre, sospesi i ...

Coronavirus, il Tso per chi rifiuta cure è un pericolo per la libertà di tutti

A parlare è Cristina Lasagni, direttrice di Psicoradio, la radio di Bologna fatta dai pazienti psichiatrici, che si dice preoccupata dopo che, durante l’emergenza Covid, si è diffusa la proposta di us ...

