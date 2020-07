Yari Carrisi contro il padre Al Bano? La foto su Instagram fa venire il dubbio (Di venerdì 17 luglio 2020) Yari Carrisi ha degli attriti con Al Bano? Gli indizi Nelle ultime ore Yari Carrisi, secondogenito di Al Bano e Romina Power è tornato a far parlare di sé per aver condiviso dei nuovi scatti sul suo account personale Instagram. Una delle foto postate tra le Stories ha fatto sospettare ai follower che tra lui e il padre potrebbe esserci in atto un astio. Il 47enne preferisce maggiormente la madre e tale preferenza è sotto l’occhio di tutti. Ma alcuni indizi che arrivano dal proprio account social fanno sospettare che dietro ci sia qualcos’altro. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo in famiglia. La drastica decisione del figlio di Romina Power I primi indizi un difficile rapporto tra il ... Leggi su kontrokultura

