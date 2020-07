Xbox Live Gold abbonamento da 12 mesi rimosso: novità in arrivo da Microsoft? (Di venerdì 17 luglio 2020) Microsoft ha temporaneamente smesso di vendere abbonamenti a Xbox Live Gold di 12 mesi, alimentando i rumor secondo cui il servizio a lungo termine potrebbe essere modificato o eliminato gradualmente in coincidenza con il lancio di Xbox Series X.Attualmente se si visita il Microsoft Store si può notare che gli unici due abbonamenti a Xbox Live Gold disponibili sono quella ad 1 e 3 mesi. "In questo momento Xbox ha deciso di rimuovere lo SKU Gold Live Xbox 12 mesi dal Microsoft Online Store", ha detto un portavoce della società. "I clienti possono ancora registrarsi per un ... Leggi su eurogamer

Microsoft ha temporaneamente smesso di vendere abbonamenti a Xbox Live Gold di 12 mesi, alimentando i rumor secondo cui il servizio a lungo termine potrebbe essere modificato o eliminato gradualmente ...

