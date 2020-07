Wuhan, “fino all’87% di infezioni Covid prima dell’8 marzo non accertate”: i risultati di un nuovo studio di ricercatori cinesi e americani (Di venerdì 17 luglio 2020) prima dell’8 marzo, fino all’87% di infezioni da coronavirus a Wuhan non è stato accertato, tra cui vanno inclusi i casi asintomatici e casi lievi. È la stima di un nuovo studio pubblicato su Nature con l’obiettivo di studiare le dinamiche di trasmissione del virus e l’efficacia delle strategie d’intervento attuate finora nel mondo. Per i ricercatori della Huazhong University of Science and Technology e della Harvard University, nei primi due mesi dell’anno non sarebbero stati diagnosticati tra il 53 e l’87% dei malati, nei quali si includono anche asintomatici e casi lievi. In quel periodo, l’indice di trasmissibilità R0 sarebbe stato di 3,54, “molto più alto che per Sars e Mers”, ... Leggi su ilfattoquotidiano

