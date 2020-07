World Emoji Day: Apple e Google presentano 117 nuove emoji (Di venerdì 17 luglio 2020) Il 17 luglio è la giornata mondiale degli emoji, World emoji Day. Si, anche le faccine (e non solo) che utilizziamo nei messaggi che inviamo tramite chat sui nostri smartphone hanno una giornata dedicata.In occasione dell’evento annuale, Google ed Apple annunciano che con le nuove versioni dei rispettivi sistemi operativi, Android 11 e iOS 14, saranno introdotte ben 117 nuove emoji.Chi non utilizza una faccina sorridente, arrabbiata o, in questo periodo, accaldata negli scambi tramite smartphone con i propri conoscenti? Esprimono concetti ampi e sono adatte per ogni occasione, qual è la tua preferita?Whatsapp: formattazione testo, ricerca emoji e ... Leggi su pantareinews

FrancoBove1965 : Oggi è il World Emoji Day, la giornata dedicata alle 'faccine'' che ci permettono di esprimere tanti stati d'animo… - infoitscienza : World Emoji Day, la festa delle faccine fra novità e fraintendimenti - infoitscienza : World Emoji Day, le faccine che usiamo in modo sbagliato: ecco il vero significato - infoitscienza : World Emoji Day, il vero significato delle faccine che tutti sbagliano ad usare - tecnogazzetta : In occasione del #WorldEmojiDay, Babbel svela alcuni dei significati più dibattuti e controversi di alcune tra le 1… -