Whirlpool, operai sotto la Prefettura: “Facciamo ripartire l’Italia” (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli Est non si fermano e continuano quello che ormai è diventato un vero e proprio braccio di ferro con lo Stato e le istituzioni. In nome della democrazia e, scesi in piazza del Plebiscito in rappresentanza anche dei lavoratori di tutta Italia, gli operai della Whirlpool hanno aderito allo sciopero nazionale della durata di otto ore che vede tutti i sindacati sotto le Prefetture italiane. In piazza anche Aboubakar Soumahoro il sindacalista che ha organizzato a Roma, gli Stati Popolari degli Invisibili con l’obiettivo di dare loro voce e unire le diverse istanze e vertenze. L'articolo Whirlpool, operai sotto la Prefettura: ... Leggi su anteprima24

giuaddo99 : Da Il Mattino Whirlpool, corteo degli operai di Napoli: no alla reindustrializzazione #Luigino ci aveva rassicur… - PasqualeVespa : Whirlpool Napoli, operai dicono no alla reindustrializzazione - NapoliTime : Whirlpool Napoli, operai dicono no alla reindustrializzazione - magicaGrmente22 : Whirlpool, corteo degli operai di Napoli: no alla reindustrializzazione -

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool operai Whirlpool, operai sotto la Prefettura: "Facciamo ripartire l'Italia” anteprima24.it Whirlpool, gli operai alzano la guardia. Domani lo sciopero di otto ore e il sit-in

FABRIANO - Aria pesante alla Whirlpool. E lo sciopero di otto ore fissato per domani, a due settimane dal vertice che i sindacati avranno con il management della multinazionale statunitense a Roma, al ...

Whirlpool: corteo operai Napoli, no reindustrializzazione

(ANSA) - NAPOLI, 14 LUG - Sono di nuovo in strada gli operai della Whirlpool di Napoli, al termine di una assemblea, oggi in fabbrica, con le segreterie dei sindacati, per rilanciare la vertenza e pro ...

FABRIANO - Aria pesante alla Whirlpool. E lo sciopero di otto ore fissato per domani, a due settimane dal vertice che i sindacati avranno con il management della multinazionale statunitense a Roma, al ...(ANSA) - NAPOLI, 14 LUG - Sono di nuovo in strada gli operai della Whirlpool di Napoli, al termine di una assemblea, oggi in fabbrica, con le segreterie dei sindacati, per rilanciare la vertenza e pro ...