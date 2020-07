Waterfront, avanti con i lavori: ci sarà anche un parco urbano (Di venerdì 17 luglio 2020) Fiera, firmato il contratto per la vendita del Palasport. Tursi: 'Passi avanti verso il Waterfront' 5 ottobre 2019 Waterfront, avanzano gli scavi del canale navigabile. Piano: 'Restituiamo il mare ... Leggi su genovatoday

genovatoday : Waterfront, avanti con i lavori: ci sarà anche un parco urbano -

Ultime Notizie dalla rete : Waterfront avanti

La nuova viabilità del Waterfront di Levante sarà affiancata sul lato sud, per tutta la sua lunghezza, da un nuovo parco urbano in cui due percorsi, uno ciclabile e l’altro pedonale, si svilupperanno ...Il generale Mariggiò, commissario di Calabria Verde, ha spronato le istituzioni presenti «ad andare avanti con determinazione per realizzare quanto previsto ed ha evidenziato la possibilità attraverso ...