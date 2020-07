Watch Dogs: Legion e la scommessa narrativa senza precedenti (Di venerdì 17 luglio 2020) Approfondiamo un aspetto narrativo che sarà presente in Watch Dogs: Legion, il videogioco Ubisoft di prossima uscita che si basa su una premessa rivoluzionaria e curiosa. Sempre più spesso, quando si parla di videogiochi, si tende a sottolineare una sempre maggiore contaminazione tra il mondo videoludico e il mondo cinematografico. Vuoi per la grafica sempre più curata che permette la creazione di mondi incredibilmente realistici, vuoi per l'aspetto ormai imprescindibile di dare importanza a una trama e ad un impianto narrativo avvincente e ben scritto, fatto sta che ormai, oltre agli aspetti più tecnici legati al gameplay, sia dal punto di vista del giudizio della critica che in fase di realizzazione, non si può evitare un certo approccio "da cinema". Ne abbiamo parlato qui su Movieplayer.it ... Leggi su movieplayer

