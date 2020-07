Volontario morto, deMa: “Vigileremo perché caso non sia archiviato” (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Partito da Rione Alto per un progetto umanitario in Colombia, il Volontario dell’Onu Carmine Mario Paciolla non è mai tornato a casa. Trovato senza vita nella sua abitazione a San Vicente del Caguán, sono partite le indagini degli agenti per capire le circostanze che hanno portato alla morte del giovane. Il Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, non ha potuto fare a meno di esprimersi sulla vicenda: “Ho seguito sin da subito il rincorrersi delle notizie riguardanti la drammatica scomparsa di Carmine Mario Paciolla. Ho preso contatti con la famiglia, attraverso una loro portavoce, per esprimere loro innanzitutto il dolore, lo sgomento della città e la profonda solidarietà non solo alla famiglia Paciolla ma anche ai suoi amici, a quelli che accanto a Mario hanno sempre lottato ... Leggi su anteprima24

